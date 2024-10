Débloquez une croissance sans précédent et élevez votre entreprise grâce au programme de partenariat exclusif de Cubbit conçu pour les fournisseurs de services gérés et les consultants en informatique.

Si vous êtes un fournisseur de services (MSP) ou un consultant en informatique, il existe une opportunité inédite qui pourrait révolutionner votre activité : le programme de partenariat Cubbit.

Cubbit : la solution d’informatique dématérialisée géodistribuée pour les prestataires de services (MSP)

Depuis 2016, Cubbit redéfinit le stockage dans le cloud, gagnant la confiance de plus de 350 organisations à travers l’Europe, y compris des marques renommées comme Exclusive Networks, Leonardo, et de nombreuses administrations publiques.

Une technologie unique

Cubbit se distingue par son architecture géo-distribuée innovante, offrant une sécurité et une résilience inédites. Contrairement au stockage traditionnel Cloud, avec Cubbit, vos données sont sécurisées par des normes de cryptage militaire AES-256, divisées en fragments et répliquées à travers le réseau pour assurer une protection maximale. Ces fragments de données sont stockés sur plusieurs sites géographiques dans le pays de votre choix, ce qui garantit que vos données ne résident jamais en un seul endroit. Cela permet d’atteindre un degré de souveraineté numérique et de résilience des données jamais atteint auparavant, en éliminant les points de défaillance uniques qui sont courants dans le stockage traditionnel dans le nuage.

Conformité et souveraineté numérique

Entièrement conforme aux réglementations européennes telles que RGPD et NIS2, la technologie de geofencing de Cubbit vous permet de spécifier exactement où les données sont stockées, en respectant les exigences de souveraineté nationale. Cela signifie que vous pouvez offrir à vos clients une solution cloud sécurisée, hyper-résiliente – capable de résister aux attaques de ransomware et aux catastrophes naturelles – et conforme aux lois strictes sur la protection des données, garantissant la résidence des données dans les juridictions choisies.

De plus, Cubbit détient des certifications prestigieuses, notamment ISO 9001:2015 pour la gestion de la qualité, ISO/IEC 27001:2013 pour la sécurité de l’information, ISO/IEC 27017:2015 pour la sécurité du cloud et ISO/IEC 27018:2019 pour la protection des données personnelles dans le cloud. Elle a également reçu le label « Cybersecurity Made in Europe » et est qualifiée ACN, mettant ses services à la disposition des institutions publiques via la plateforme MePA.

Sécurité supérieure

Avec une durabilité des données allant jusqu’à 15 neuf (99,9999999999999%), Cubbit offre une protection dix mille fois plus fiable que les services Cloud traditionnels, qui sont limités à 11 neuf. L’architecture géodistribuée garantit l’absence de risques d’interruption – même si un nœud tombe en panne, les données restent accessibles grâce à la redistribution automatique des fragments – et élimine les points de vulnérabilité uniques, améliorant ainsi la sécurité et l’intégrité globales des données.

Des fonctions avancées telles que le versioning vous permettent de conserver plusieurs versions de fichiers, ce qui permet une récupération rapide en cas d’attaque de ransomware sans avoir à payer de rançon. En outre, la fonction de verrouillage des objets empêche toute modification ou suppression non autorisée pendant une période définie par l’utilisateur, ce qui garantit que les données restent intactes.

Pourquoi choisir le programme de partenariat de Cubbit ?

Cubbit, le pionnier européen du stockage en Cloud géo-distribué, a développé un programme de partenariat exclusif conçu pour vous aider à vous démarquer sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui. Cette initiative vous permet de tripler vos marges bénéficiaires par rapport à la moyenne du secteur et vous offre une série d’avantages uniques conçus pour stimuler votre croissance et celle de vos clients.

Maximisez vos profits grâce à des conditions commerciales compétitives et à une rentabilité élevée. Profitez de modèles de tarification très avantageux qui vous permettent d’augmenter considérablement vos marges. Avec des tarifs bien inférieurs par rapport à la grille tarifaire du marché, vous pouvez offrir des services de premier ordre tout en maximisant vos revenus.

grâce à des conditions commerciales compétitives et à une rentabilité élevée. Profitez de modèles de tarification très avantageux qui vous permettent d’augmenter considérablement vos marges. Avec des tarifs bien inférieurs par rapport à la grille tarifaire du marché, vous pouvez offrir des services de premier ordre tout en maximisant vos revenus. Vous bénéficiez d’une assistance de haut niveau , notamment d’une assistance technique spécialisée pour une intégration et un dépannage sans faille, d’une assistance commerciale personnalisée pour optimiser vos stratégies de vente et d’outils de co-marketing avancés pour étendre votre présence sur le marché sans effort.

, notamment d’une assistance technique spécialisée pour une intégration et un dépannage sans faille, d’une assistance commerciale personnalisée pour optimiser vos stratégies de vente et d’outils de co-marketing avancés pour étendre votre présence sur le marché sans effort. Bénéficiez d’un panneau de contrôle avancé avec un tableau de bord intuitif pour surveiller l’utilisation de l’espace de stockage de vos clients en temps réel, ce qui permet une gestion proactive et des opportunités de vente à la hausse. Générez des rapports complets pour analyser les tendances et prendre des décisions basées sur les données, et personnalisez l’interface pour qu’elle corresponde à votre marque.

avec un tableau de bord intuitif pour surveiller l’utilisation de l’espace de stockage de vos clients en temps réel, ce qui permet une gestion proactive et des opportunités de vente à la hausse. Générez des rapports complets pour analyser les tendances et prendre des décisions basées sur les données, et personnalisez l’interface pour qu’elle corresponde à votre marque. Accédez au portail des partenaires pour utiliser des ressources exclusives telles que le système d’enregistrement des transactions, soyez récompensés pour vos efforts de vente, lancez rapidement des campagnes promotionnelles grâce à des supports marketing prédéfinis et donnez à votre équipe les moyens d’agir grâce à des modules de formation et à de la documentation sur les produits.

Contactez Cubbit dès aujourd’hui et rejoignez le programme de partenariat Cubbit.