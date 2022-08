Six ans après son premier LBO mené avec Bee Up Capital (ex-Industries et Finances Partenaires), Cyllene repart sur un second LBO avec un consortium d’investisseurs regroupant trois fonds de premier plan : Amundi Private Equity Funds, UI Investissement et Société Générale Capital Partenaires.

Les modalités détaillées n’ont pas été divulguées mais l’opération s’est conclue sur la base d’une valorisation de l’ordre de 150 M€ pour Cyllene assortie d’une augmentation de capital correspondant à plus de la moitié de cette valorisation. Profitant de l’occasion, le management a renforcé sa participation, montant de moins de 15% à plus de 20% du capital. Au passage, le nombre de managers associés a doublé passant de dix à vingt.