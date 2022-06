Éditeur d’un outil d’orchestration de la remédiation des risques cyber, Vulcan Cyber s’est lancé à la conquête du marché européen en janvier dernier avec la création d’une filiale dont il a confié la direction à Frédéric Saulet. Dès février, ce dernier a signé avec ses deux premiers partenaires français : Devoteam et I-Tracing.

Le premier préconise sa solution à ses clients dans le cadre de ses prestations de conseil IT pour les aider à réduire la charge de travail de leurs équipes internes en charge de la remédiation des risques cyber et le second l’utilise pour ses besoins internes dans le cadre de sa prestation de SOC externalisé.

Deux partenariats illustratifs des deux modèles de fonctionnement auquel l’éditeur souhaite que ses futurs partenaires adhèrent. Un responsable des partenaires pour l’Europe, Mihai Butu, est ainsi arrivé en mai avec pour mission de recruter d’autres partenaires et de les aider à développer une offre de services autour de sa plateforme.

« Sorte de chaînon manquant entre la détection de risques et leur remédiation, la vocation de la solution de Vulcan Cyber est de prioriser les actions de remédiation en fonction du contexte client, expose Frédéric Saulet. Elle offre une vision consolidée des risques détectés par les différents outils du marché (Tenable, Rapid7, Qualys, …) mais aussi par les éventuels audits et affecte dynamiquement aux bonnes ressources les tâches de remédiation à effectuer en précisant ce qui doit être fait et comment. »