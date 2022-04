La vision Zero Trust de ThreatLocker séduit les investisseurs. La start-up fondée en 2017 et basée à Maitland en Floride annonce avoir levé 100 millions de dollars en série C. Le tour de table était mené par le fond de capital-investissement General Atlantic avec la participation des investisseurs existants Elephant VC et Arthur Ventures.

Selon la start-up cette nouvelle levée fait suite à une année où elle a quadruplé ses revenus et ses effectifs. Elle revendique 23 000 clients dont des grands comptes comme la compagnie aérienne JetBlue. ThreatLocker a également déclaré à nos confrères de CRN avoir fourni ses solutions à 700 nouveaux MSP en avril et vouloir en ajouter 3000 cette année.

ThreatLocker propose une suite d’outils de sécurité pour serveurs et terminaux qui reposent sur le modèle Zero trust pour protéger contre les menaces de logiciels malveillants, les ransomwares et les exploits de vulnérabilités d’applications. Son approche se résume à autoriser ce qui est bon plutôt que d’essayer de bloquer ce qui est mauvais. Et elle a fait ses preuves en permettant à des clients de se prémunir d’attaques sophistiquées comme celle de SolarWinds.

« ThreatLocker a eu un impact énorme dans l’industrie en faisant progresser l’approche des moindres privilèges au cours des dernières années. Nous pensons que cette nouvelle injection de capital nous permettra d’améliorer notre produit et d’accroître la présence de ThreatLocker sur le marché », a déclaré le PDG Danny Jenkins dans un communiqué. L’entreprise qui compte une centaine d’employés veut accélérer l’embauche d’experts de la cybersécurité et son internationalisation.

« Je suis convaincu que nous allons atteindre la valorisation d’une licorne cette année », a par ailleurs déclaré Danny Jenkins.