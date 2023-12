Conscio Technologies, le spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, fait évoluer son offre en annonçant le lancement d’un nouveau contenu ludique et engageant qui permet de sensibiliser rapidement les collaborateurs aux bons réflexes à avoir en matière de cybersécurité.

Détecter les erreurs de la façon la plus sportive qui soit et adopter les bons comportements, voici la promesse de ce nouveau contenu !

Lors de cette session d’un nouveau genre qui reprend les codes du monde sportif et des JO à venir, les collaborateurs sont invités via un avatar qu’ils sélectionneront, à réaliser 8 épreuves associées à 8 objectifs de cybersécurité – dont 4 nouvelles épreuves à venir sur janvier 2024 :

Tir à l’arc – Phishing : cibler les signaux d’alerte d’un phishing,

Haltérophilie – Mot de passe : soulever un mot de passe fort,

Vestiaire – Protection de l’information : protéger ses informations sensibles,

100m haies – Codes malveillants : franchir tous les obstacles en évitant les virus.

Boxe – Ingénierie sociale : Mettre K.O. son adversaire en reconnaissant une attaque d’ingénierie sociale.

Équitation/Saut d’obstacle – Mobilité : Être à cheval sur la sécurité lors de déplacement.

Kayak – Navigation sécurisée : Braver les torrents numériques et naviguer en ligne en toute sécurité.

Natation – Mot de passe : Avoir une longueur d’avance en apprenant tout sur les mots de passe.

Pour réaliser ces parcours ludiques qui abordent les grandes thématiques de la cybersécurité, seulement quinze minutes seront nécessaires. L’originalité de cette session, associée à la qualité du scénario proposé, est un réel atout pour former à large échelle les collaborateurs d’une entreprise sur un sujet sérieux et aujourd’hui stratégique.

Michel GERARD, fondateur de Conscio Technologies « Fidèles à notre ADN tourné vers le lancement de formats de sensibilisation toujours plus attractifs et générateurs d’intérêt pour les collaborateurs, nous avons souhaité proposer un cursus unique qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique sportive en préparation dans le cadre des JO. À travers nos CYBERYMPIQUES ®, il sera alors possible d’accéder aux objectifs pédagogiques fondamentaux que sont : la détection d’un mail de phishing, la construction d’un mot de passe fort, la sécurisation de l’accès aux données sensibles et l’application des bons gestes pour limiter l’impact d’une infection. »

https://www.conscio-technologies.com/les-cyberympiques/