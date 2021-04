Depuis le début du mois d’avril, une vingtaine de cyberattaques graves ont touché des organisations en France. Média Participations serait l’une des dernières victimes en date. Le quatrième groupe français d’édition, giron du Seuil et de La Martinière, aurait été frappé mardi 13 avril selon notre confrère du MagIT. Et d’ajouter : « Hier, 14 avril, c’était au tour du spécialiste des liaisons cuivre, fibre et réseaux IP Azenn de mettre son informatique à l’arrêt. »

La liste des victimes ne cesse de s’allonger ces deux dernières semaines. Parmi elles :

31 mars ou 1er avril (date précise non confirmée) : l’Université de Montpellier

2 avril : la ville de Vallauris Golf-Juan

4 avril : l’outilleur Würth France

8 avril : les compagnies maritimes Bourbon et Gazocéan ainsi que le Centre hospitalier Comminges-Pyrénées à Saint-Gaudens

9 avril : les villes de L’Isle-sur-la Sorgue et de Morières-lès-Avignon

10 avril : le fournisseur de services d’expertise comptable In Extenso

12 avril : la commune d’Élancourt dans les Yvelines

13 avril : le groupe d’édition Média Participations

14 avril : le spécialiste des réseaux Azenn

16 avril : la fondation Opale dans les Hauts-de-France (dont le centre de vaccination de Berck-sur-Mer)

Les organisations touchées sont plus ou moins prolixes à ce sujet. Si Würth France s’est contentée de mentionner un « incident de sécurité informatique », la ville d’Elancourt, qui se veut pionnière en matière de pédagogie numérique, s’est fendue d’un tweet dès le lendemain de l’attaque.

Interrogé par le MagIT, Cyrille Barthelemy, le PDG de l’expert en sécurité informatique Intrinsec, constate une « tendance haussière dans le volume de demandes d’interventions depuis la fin de la semaine dernière ». Les principaux rançongiciels utilisés seraient Ryuk, Contri et Darkside.

L’Anssi fait également « le constat d’un accroissement très rapide du niveau de la menace cyber en France ». Hier, 15 avril, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information publiait son rapport d’activité 2020. En un an, le nombre de menaces a augmenté par un facteur de 4.