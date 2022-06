La société d’e-marketing éditrice de la principale base de données d’entreprises de distribution et de services IT annonce avoir clôturé son exercice 2021-2022 sur une croissance de près de 80% de son chiffre d’affaires à plus de 1 M€. Après un période 2018-2019 difficile, marquée par un coup d’arrêt des campagnes d’adressage, Compubase a vu son activité redémarrer fortement à la faveur de la période Covid.

La société a notamment bénéficié du report des budgets jusque-là investis dans l’événementiel. Elle a également commencé à tirer les fruits de l’élargissement de sa base de données. Celle-ci est passée en trois ans de 120.000 entreprises répertoriées – essentiellement dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique – à 175.000. Un travail d’enrichissement qui s’est concentré sur la plaque nord-américaine. Celle-ci représente désormais 25% de ses revenus.

Jack Mandard, président de Compubase (photo), entend continuer cet effort d’élargissement de sa base de données, d’abord en achevant la couverture des USA, et ensuite en développant d’autres zones, probablement sur le continent asiatique. Son ambition à terme est d’arriver à une couverture mondiale, car c’est la demande des clients, dont les centres de décisions sont continentaux, voire mondiaux, souligne Jack Mandard.

Les grossistes restent des clients fidèles de la société, qui traite également avec de nombreux fournisseurs IT et, de plus en plus, avec les grands fournisseurs de cloud. Depuis un an, les demandes des clients se sont concentrées sur la recherche de fournisseurs de services managés et de fournisseurs de services cloud pour relayer leurs offres de sécurité et leurs offres cloud. Les éditeurs indépendants ont aussi été très recherchés.