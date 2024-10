Combodo, éditeur de la solution ITSM Open Source iTop, complète son équipe de management en annonçant les nominations de sa Responsable des Ressources humaines et de sa responsable de la Formation.

Clémence DOMINICI, Responsable des ressources humaines

Dans le cadre de sa mission, elle sera en charge de piloter la gouvernance RH de l’éditeur, de définir les processus de recrutement, de veiller à la bonne intégration des futurs talents, mais également d’accompagner les collaborateurs dans leurs évolutions au sein de l’entreprise. Pour mener à bien sa mission, elle peut s’appuyer sur une expérience professionnelle acquise dans différentes organisations et structures à l’image de Rio Tinto, Lam Research ou encore des Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise où elle était précédemment directrice des ressources humaines. Clémence DOMINICI est titulaire d’un master en droit privé de l’Université de Grenoble et d’un Master en Management et Développement des RH de l’IGS-RH.

Virginie BOSSUYT, responsable de la Formation

À ce poste, elle sera chargée de définir et de faire évoluer la politique de formation de l’éditeur. Elle devra aussi dispenser ces formations auprès des clients et partenaires de Combodo pour s’assurer que ces derniers pourront parfaitement maitriser les spécificités de la solution iTop. Avant d’intégrer les équipes de Combodo, Virginie BOSSUYT a occupé de nombreux postes de management dans des entreprises de premier plan comme Gemalto, Cabrilog, Rodacom ou encore Sysdev où elle était dernièrement Responsable de Production/Planification. Virginie BOSSUYT est diplômée d’une Maitrise en psychologie cognitive et d’un DESS informatique et sciences sociales de l’Université de Grenoble Alpes.