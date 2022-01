Par sa promesse d’un stockage « extensible à l’infini », le stockage scale-out a le vent en poupe et donne lieu à une concurrence redoublée entre les acteurs du marché. Le cabinet d’analyse GigaOm a évalué les solutions de systèmes de fichiers scale-out d’entreprise de quinze d’entre eux sur la base de 14 critères et mesures, liés notamment aux performances, à l’évolutivité et au coût total de possession. Avec son offre SmartFiles et sa plateforme de gestion de données Helios, Cohesity est reconnu pour la troisième fois comme leader mais aussi pour son aptitude à surperformer le marché sur les 12 à 18 prochains mois.

GigaOm plébiscite la solution de Cohesity pour sa facilité d’utilisation, sa richesse fonctionnelle et ses capacités d’évolution. La flexibilité de déploiement est également mise en avant avec la possibilité « de déployer à la périphérie, sur des nœuds virtualisés uniques, dans le cloud public et dans de grands systèmes évolutifs sur site créant une grande infrastructure distribuée qui peut être gérée de manière centralisée par Helios ». Enfin notent les analystes « les fonctionnalités intégrées de gestion et de gouvernance des données associées à la protection contre les ransomwares complètent la solution et la distinguent de la foule ».

Preuve de la maturité du marché, quatre nouveaux acteurs (VastData, Pure Storage, Qumolo et Dell Technologies) font leur entrée dans le cercle des leaders, pourtant le total à sept. Comme Cohesity, NetApp, Nutanix et Qumulo sont reconnus à la fois comme leader et « Outperformer », faisant d’eux ses concurrents les plus directs.

Notons que Cohesity a également été placé (pour la seconde année consécutive) par le Gartner dans le carré des leaders de son Magic Quadrant 2021 sur les solutions de sauvegarde et de récupération d’entreprise. L’entreprise a par ailleurs enregistré des résultats record sur son exercice 2021 avec des recettes dépassant les 300 millions de dollars, en hausse de 70% sur un an.