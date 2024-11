Le DG d’Enreach for Service Providers a pour mission d’accompagner et d’éclairer le CCA sur le marché européen des télécommunications

La Cloud Communications Alliance (CCA), une association mondiale de professionnels ayant pour objectif de favoriser la croissance des communications Cloud, a annoncé que Bertrand Pourcelot, Directeur Général d’Enreach for Service Providers (E4SP), est désormais membre de son conseil d’administration. À ce titre, il contribuera à définir l’agenda et les stratégies de la CCA pour défendre les intérêts des fournisseurs de communications dans le Cloud du monde entier, et plus particulièrement de l’Europe.

La Cloud Communications Alliance est une organisation au service de ses membres, qui se consacre à la promotion de son industrie. L’organisation compte parmi ses membres des opérateurs de grande et moyenne envergure du monde entier. La CCA propose un large éventail de programmes et de missions de conseil qui permettent à ses membres de construire, de développer et de vendre leurs solutions. L’organisation propose également un certain nombre d’événements de réseautage et de conférences qui permettent à ses membres de bénéficier d’éclairages stratégiques et d’échanges sur les meilleures pratiques pour améliorer leurs opérations et maximiser le potentiel de leurs services dans le Cloud.

« Enreach soutient activement la CCA depuis de nombreuses années et je suis ravi de représenter notre société au sein de cette importante organisation », a déclaré Bertrand Pourcelot. « Alors que les services de communication dans le Cloud continuent à s’imposer au sein des entreprises, des organisations comme la CCA deviennent indispensables pour faciliter les échanges entre opérateurs et canaux de distribution sur leurs expériences et sur les bonnes pratiques dans le but d’accélérer l’adoption et de donner accès à de nouvelles opportunités. »

Basée à Almere, aux Pays-Bas, Enreach se positionne parmi les plus grands fournisseurs de communications Cloud en Europe, desservant via un réseau de partenaires ou en direct des PME et des clients entreprises dans une vaste zone géographique s’étendant du Royaume-Uni aux pays baltes, et des pays nordiques à l’Espagne. Les solutions propriétaires d’Enreach en matière de communications unifiées, de centres de contact, de collaboration et de mobilité sont parfaitement adaptées pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises en offrant des applications avancées, des services et des capacités d’IA qui renforcent la productivité et l’efficacité, tout en réduisant les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Enreach For Service Providers (E4SP), la division en charge des Fournisseurs de services et des Opérateurs au sein du groupe Enreach, permet aux fournisseurs de services et aux intégrateurs d’offrir des services de communication unifiée et de collaboration à valeur ajoutée, notamment des solutions fixes-mobiles, des capacités de centre de contact, la collaboration vidéo et l’IA conversationnelle, intégrés de manière transparente avec Microsoft Teams, les systèmes CRM et ERP. La plateforme customisable-by-design « Enreach UP » permet aux Fournisseurs de services de promouvoir leur propre marque, des expériences utilisateur personnalisées, des API pour le provisionning et les intégrations tierces, les approches BYOx (opérateur fixe, mobile, OSS/BSS), l’automatisation et l’IA, ainsi que de multiples options de déploiement, y compris le PaaS.

« Enreach est un acteur dynamique et reconnu qui s’est forgé une solide réputation en matière d’innovation et d’initiatives réussies au niveau de ses “Go to Market », a déclaré Joe Marion, président de la Cloud Communications Alliance. « Nous sommes ravis qu’Enreach continue de soutenir la mission de la CCA, et nous nous réjouissons des contributions que Bertrand va apporter en tant que membre de notre conseil d’administration. Sa connaissance unique des spécificités des différents marchés européens et de leurs canaux sera un atout majeur dans la poursuite de notre mission et nous permettra de nous assurer que notre organisation est bien positionnée pour répondre aux opportunités uniques qui se présentent en Europe. »