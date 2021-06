Dans le giron d’Ericsson depuis septembre dernier, Cradlepoint s’installe en France et nomme Christian Hoareau à sa tête.

La mission du nouvel Area Director France : définir et mettre en œuvre la stratégie de développement du spécialiste en routeurs WAN sans fil (4G LTE et 5G ) et établir un réseau de partenaires dans l’hexagone. En effet, la stratégie de vente de Cladlepoint est axée à 100% sur l’indirect. Elle s’appuiera sur un réseau de distributeurs certifiés et sur un programme de partenariats en régions.

Avant de rejoindre le fournisseur de solutions réseau en périphérie, Christian Hoareau était responsable territorial des ventes chez Tenable et directeur des ventes régionales de Gigaom. Auparavant, il a été directeur Europe du Sud de Nexthink et directeur commercial France de Riverbed.