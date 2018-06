L’intégrateur hébergeur bordelais a franchit le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires sur son exercice clos fin avril. Selon son PDG Nicolas Leroy-Fleuriot, les revenus ont atteint 104,8 M€ sur douze mois, soit 7,7% de plus que les 97,3 M€ réalisés sur l’exercice précédent. Une progression mue par la poussée des services Cloud, qui dépassent désormais le tiers des revenus, mais également par la bonne performance des projets d’infrastructures. Fort de ces bons résultats et d’une dynamique de croissance qui reste bien orientée, le groupe espère atteindre la barre des 500 collaborateurs d’ici à la fin de l’année, contre 450 actuellement. Seule ombre sur le bilan de cet exercice 2017-2018 : l’opération de croissance externe envisagée en Californie et longuement négociée en exclusivité a été abandonnée en mars. « Le deal a breaké compte tenu d’exigences financières de dernière minute des vendeurs, explique Nicolas Leroy-Fleuriot. Je n’ai pas cédé et ai appliqué l’adage selon lequel « parfois, les meilleures affaires sont celles que l’on ne fait pas » ».