La société de conseil parisienne vient de recevoir le prix du partenaire Microsoft de l’année 2022 dans la catégorie « Intelligent Cloud ». Le prix a été remis à Thomas Leblanc, directeur général de Cellenza, par Corine de Bilbao, présidente de Microsoft France, lors de la soirée Microsoft Partner Day France 2022 organisée le 11 juillet dernier pour Inspire 2022, la conférence partenaires annuelle de Microsoft qui doit se tenir ces 19 et 20 juillet.

Cellenza est récompensé pour son influence sur les revenus Azure de Microsoft France. Société ayant réalisé près de 18 M€ de chiffre d’affaires en 2021, Cellenza est reconnue par Microsoft comme son quatrième partenaire Azure le plus significatif en France, derrière Accenture, Devoteam et Capgemini. « En revenu annuel généré par salariés, nous sommes même numéro un », assure Thomas Leblanc.

Cellenza avait déjà été finaliste en 2017 pour le prix du partenaire de l’année et avait remporté en 2018 le prix du meilleur partenaire SI (intégrateur système). À l’époque, c’était déjà pour son revenu Azure influencé que la société s’était fait remarquer. La différence, c’est qu’aujourd’hui, Azure représente 100% de son activité.

Historiquement, Cellenza est tournée vers le développement d’applications et d’actifs numériques pour le compte de grands clients – des sociétés du CAC 40 et du SBF 120 à plus de 60%. Depuis cinq ans, la société développe également une expertise autour de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle. Une activité qui occupe désormais un tiers de ses 160 salariés.

Le succès de Cellenza, Thomas Leblanc l’attribue à sa propension à adresser les directions métier et les responsables de la transformation numérique des entreprises plutôt que leur direction informatique. « En complément des indicateurs techniques fournis par Microsoft, on fournit des indicateurs business aux équipes métiers qui leur permettent de prendre des décisions stratégiques sur leurs applications », explique Thomas Leblanc.

Cette année encore, la société devrait dépasser les 20% de croissance, ce qui devrait l’amener au-delà des 22 M€ de chiffre d’affaires. Un an après s’être implantée à Lyon, où elle emploie déjà une douzaine de personnes (20 d’ici à la fin de l’année), pour couvrir tout le quart Sud-Est de la France, Cellenza s’apprête à ouvrir une agence à Nantes pour couvrir le Grand-Ouest. Elle prévoit une trentaine d’embauches à Nantes d’ici à la fin 2023, et vise pas moins de 65 recrutements en 2023 sur l’ensemble de la structure.

Photo : Thomas Leblanc reçoit le prix du partenaire Microsoft de l’année 2022 des mains de Corine de Bilbao en présence de Gilles d’Aramon, directeur général de la division partenaires et startups de Microsoft France.