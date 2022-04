Cédric Coutat va remplacer Arnaud Lépinois à la direction de la filiale française de HP Inc. à partir du 1er juin. Il s’agit là d’une promotion en interne. En effet, il œuvre au sein de la société depuis 22 ans et y occupe actuellement le poste de vice-président Europe du Sud dans le domaine des systèmes personnels d’HP.

Sa principale mission sera de développer les activités ‘Solutions d’Impression’, ‘Systèmes Personnels’ et ‘Services’ de la filiale.

« Mon ambition pour HP France sera de m’appuyer sur nos nombreux atouts, tels que la richesse de notre portefeuille produits, l’excellence de nos alliances technologiques et notre solide écosystème de revendeurs afin d’offrir à nos clients les meilleures solutions du marché. Cela nécessite de continuer à s’adapter, d’autant plus avec des modes de vie et de travail hybrides, sans perdre de vue notre culture et nos valeurs », expose Cédric Coutat.

Diplômé d’un master en supply chain et engineering de l’IFMA (Institut de Formation aux Métiers de l’Aérien), Cédric Coutat a démarré sa carrière chez HP en tant que responsable de la chaîne logistique et de la planification en EMEA (Europe Afrique Moyen-Orient).