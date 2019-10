L’année prochaine sera meurtrière pour les fournisseurs de services managés qui verront les attaques par ransomware se multiplier. C’est ce qu’ont expliqué des experts en cybersécurité au cours d’une table ronde organisée par la plateforme Continuum de services pour MSP basée à Boston, rapporte CRN qui assistait à l’évènement. « C’est là que se trouve l’argent. Je pense qu’en 2020, nous verrons une forte hausse du nombre de MSP ciblés par les criminels », a ainsi expliqué Stephan Tallent, chargé des services de sécurité gérés chez Fortinet. « C’est une chose à laquelle nous devons toujours réfléchir « comment protégeons-nous notre environnement ? » parce que nous sommes l’interface et le point de connexion d’un grand nombre de clients. Je pense que vous allez voir de plus en plus de choses de ce type. » Il a ajouté que 78% des petites entreprises victimes d’une attaque par ransomware ne récupéraient jamais.

Le CEO de Continuum, Michael George, a de son côté indiqué à nos confrères que le secteur des MSP traversait une « crise pandémique » en matière de ransomware. Il a ajouté que le seul moyen de lutter efficacement contre cette menace consistait à déployer et à utiliser l’IA et l’apprentissage automatique à grande échelle afin de détecter les indicateurs d’une intrusion système, avant que celle-ci ait la chance de faire des dégâts. « Je ne sais pas si elles seront un jour complètement éradiquées », a-t-il affirmé. « Mais elles seront réduites de façon spectaculaire et ensuite, elles seront identifiées assez rapidement pour ne plus causer de dommages. Nous ne réussirons pas à faire cela avec des êtres humains. »