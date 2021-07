Lorsqu’il a repris les commandes d’Econocom en mars 2019, Jean-Louis Bouchard avait annoncé qu’il souhaitait vendre ses filiales Aragon-eRH et SynerTrade, « des satellites non stratégiques pour le groupe » acquis par son entité Digital Dimension en 2015. Si la seconde est toujours dans le giron de l’ESN bruxelloise, la première a quant à elle changé de propriétaire. Elle vient en effet d’être rachetée par la société de conseil en ressources humaines Career Booster nous apprend Solutions Numériques. Cette opération intervient quelques jours à peine après la cession d’Econocom télécoms services à l’opérateur nantais Tibco.

Career Booster complète ainsi sa solution ATS (gestion de recrutements) avec une offre SIRH (Système de gestion des ressources humaines) comprenant 15 modules : gestion des talents, dématérialisation, édition de rapports, pilotage budgétaire et décisionnel, décentralisation des processus RH… Les deux produits devraient donner naissance à une offre unique baptisée Scope HR.

« 2020 a été une année de croissance record pour nous, et nous avons identifié, chez nos clients, le besoin de pouvoir recourir à une expertise RH toujours plus globale, a expliqué à nos confrères Cyril Zidi, fondateur de CareerBooster. « Avec ce rapprochement, nous nous mettons en situation de poursuivre et d’amplifier notre croissance. »

La société basée à Courbevoie prévoit de réaliser cette année un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros pour 70 collaborateurs et vise pour 2022 des revenus de 10 millions d’euros pour une centaine de collaborateurs.

Elle compte parmi ses clients La poste, la SNCF, le ministère de l’Intérieur, Valeo, Air Liquide, ING ou encore GSK.

De son côté, Econocom annonce le changement de nom de son entité CTSA qui devient Apps, Cloud & Data. « Cette nouvelle identité permet à Econocom d’aligner son offre de services dédiée à la conception, l’intégration et la transformation d’applications métiers sur l’évolution des besoins de ses clients, en s’appuyant sur les avancées technologiques du marché du Cloud », explique l’ESN dans un communiqué.