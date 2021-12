Le géant des logiciels d’entreprise et des semiconducteurs Broadcom boucle son exercice 2021 sur un trimestre solide qui confirme le retour à une forte dynamique de croissance. Attentes dépassées, prévisions relevées, augmentation du dividende et annonce d’un important programme de rachat d’actions, le tableau d’ensemble ne pouvait que contenter Wall Street où le titre s’appréciait de 7% après la publication.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 15% à 7,41 milliards de dollars. Le bénéfice net non ajusté est de 7,81 dollars contre 6,35 dollars un an plus tôt. Les analystes attendaient 7,36 milliards de dollars et 7,74 dollars par action.

« Broadcom a conclu l’année avec des résultats records au quatrième trimestre, grâce à un rebond de l’activité entreprise et à la vigueur continue de la demande des fournisseurs de cloud et de services. La croissance de nos logiciels d’infrastructure continue d’être stable et nous nous concentrons sur les clients stratégiques », a déclaré le PDG Hock Tan lors de la publication.

Par segment, les revenus de la division Semiconductor Solutions ont augmenté de 17% à 5,6 milliards de dollars. Ils représentent 76% du chiffre d’affaires total. Ceux de la division Infrastructure Software progressent eux de 8% à 1,7 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires a progressé de 15% à 27,4 Mds de dollars. Le segment Semiconductor Solutions progresse de 18% à 20,3 milliards de dollars et le segment Infrastructure Software de 7% à 7 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté est de 6,7 milliards de dollars contre 2,9 milliards de dollars pour l’exercice 2020, soit un bénéfice net ajusté par action de 15 dollars contre 6,3 dollars en 2020.

La performance au niveau des flux de trésorerie permet aussi à Broadcom d’être généreux avec ses actionnaires. « Sur l’exercice 2021, nous avons atteint une marge d’EBITDA ajusté record de 60 %, générant 13,3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles, ou 49 % des revenus », a déclaré la directrice financière Kirsten Spears. « Conformément à notre engagement de restituer les liquidités excédentaires aux actionnaires, nous augmentons notre dividende trimestriel cible sur les actions ordinaires de 14 % pour atteindre 4,10 $ par action et par trimestre pour l’exercice 2022, et nous annonçons un nouveau programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars », a-t-elle indiqué.

A ces bons résultats s’ajoutent des prévisions toutes aussi solides. Broadcom anticipe pour son premier trimestre 2022 un EBITDA ajusté représentant environ 61,5% d’un chiffre d’affaires estimé aux alentours de 7,6 milliards de dollars, en progression de 14% en comparaison annuelle. Cela dépasse les prévisions des analystes qui attendent un taux de marge de 60% et un chiffre d’affaires de 7,2 milliards de dollars.