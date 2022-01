Le BlackBerry, téléphone à clavier iconique des années 2000, tire définitivement sa révérence. L’entreprise canadienne avait averti sur son site : « Les anciens services pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, ne seront plus disponibles après le 4 janvier 2022 ». C’est chose faite et faute de mise à jour, les anciens appareils de la marque ne pourront désormais plus fonctionner de manière fiable, notamment au niveau des data, des appels téléphoniques, des SMS et des fonctions d’appels d’urgence.

Les BlackBerry ont connu leur période de gloire à la fin des années 2000, aussi bien dans les entreprises qu’auprès du grand public. Leur premier signe distinctif était leur clavier physique qui a fait beaucoup d’adeptes. Ils ont séduit aussi avec BlackBerry Messenger, la pionnière des applications de messageries instantanées. A leur apogée en 2009, ils faisaient parti du top 4 des appareils les plus vendus avec plus de 20% de part de marché. Ils étaient alors commercialisés par Research In Motion (RIM), qui n’a pris le nom de BlackBerry qu’en 2013.

Puis sont arrivés l’iPhone et le système Android qui ont fait entrer les smartphones dans une nouvelle ère. Malgré des tentatives de relance, la chute de Blackberry a été brutale, à tel point que l’entreprise a fait le choix de se désengager totalement du développement des smartphones en 2016 pour se recentrer sur le logiciel et les services. D’autres modèles fabriqués sous licences par TCL ont néanmoins étaient lancés. Ils ont été fabriqués jusqu’en 2020 sans grand succès. Fonctionnant sous Android ils ne sont toutefois pas concernés par la fin du support de BlackBerry OS. Une petite consolation pour les derniers adeptes de la marque.