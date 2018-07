Microsoft s’apprêterait-il à lancer une Surface allégée ? La question est posée par The Register qui a consulté un document déposé par la firme de Redmond à la FCC (US Federal Communications Commission). Initialement dévoilé par le site IT allemand WinFuture, la note présente l’appareil comme un « portable computing device » équipé de Windows 10 Pro sous le code produit 1824. Une présentation graphique externe et interne du produit, inaccessible jusqu’à la fin de l’année, accompagne le document.

Des rumeurs concernant le lancement d’une Surface bon marché avaient filtré en mai, notamment chez Bloomberg qui prédisait le lancement d’un appareil d’environ 400 dollars, 20% plus léger que les modèles actuels haut-de-gamme mais avec une autonomie réduite de quatre heures. Le document transmis à la FCC prévoit une batterie de 7,66 volts qui permet de réduire la facture. Le PC, doté de la technologie MiMo (entrées multiples, sorties multiples) supporte des fréquences de 20 à 40 MHz, pour un indice DAS (débit d’absorption spécifique) compris entre 0.72 W/kg et 1.48 W/Kg.

Selon une source qui s’est confiée à WinFuture, l’appareil serait doté d’une puce Intel Pentium Silver SoC N5000 4 cœurs, avec une fréquence de base de 1,10 GHz et une fréquence de rafale de 2,70 GHz. Cette même source annonce un écran 10 pouces pour un format d’image 3 :2 et un nouveau clavier.

L’appareil pourrait être présenté à l’occasion de la conférence partenaires Microsoft Inspire qui se déroulera à Las Vegas du 15 au 19 juillet.