Le spécialiste de la gestion des accès privilégiés partage ses prévisions en matière de cybersécurité pour 2022 et dans les années à venir.

#1 : Les scams vont se multiplier sur la possibilité de voyages dans l’espace sous la forme d’attaques de phishing et de faux sites, à la fois sur internet et sur les réseaux sociaux.

#2 : 2022 sera une année compliquée pour recruter des talents spécailisés dans la cybersécurité étant donné le déséquilibre entre l’offre et la demande. D’où les hausses de salaire déjà constatés cette année.

#3 : Consommateurs et entreprises peuvent s’attendre à ce que de nouveaux appareils soient équipés de connexions cellulaires 5G.

#4 : Les organisations doivent anticiper l’apparition de rançongiciels personnalisés impliquant différents types d’actifs, dont les objets connectés.

#5 : Les attaques contre la chaîne d’approvisionnement vont gagner en maturité, en portée et en sophistication.

#6 : 2022 pourrait marquer la fin des contrats de cyberassurance. Pour espérer bénéficier d’une couverture, les entreprises devront faire preuve d’une hygiène de sécurité informatique élevée.

#7 : Des contrôles plus stricts du contenu diffusé sur les plateformes sociales sont à anticiper.

#8 : Le délai moyen de détection d’une intrusion va augmenter.

#9 : Le nombre d’attaques fructueuses va augmenter. Le coût moyen pour s’en remettre aussi.

Au-delà de 2022 :

#10 : Beyondtrust se prépare à une panne mondiale d’envergure.

#11 : Un nouveau marché pourrait apparaitre pour les entreprises capables d’accéder à la présence digitale d’une personne après sa mort – à des fins de mémoire.

#12 : Les projets IoT abandonnés et les systèmes non pris en charge constitueront des cibles idéales pour les attaquants. Ceci sera amplifié par la connectivité 5G.

#13 : Une partie de la société civile va fortement s’opposer au « tout-connecté » et exiger des « zones libres (de connectivité) ».

#14 : Les mot de passe vont disparaître. Les attaquants se concentreront sur l’exploitation des utilisateurs et des applications pour accéder aux données et aux privilèges.