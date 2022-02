Le spécialiste de l’authentification Beyond Identity a bouclé une levée de fonds de série C de 100 millions de dollars, portant sa valorisation à 1,1 milliard de dollars. Un beau succès pour cette startup devenue licorne alors qu’elle n’a été créée qu’en 2020. Ses deux fondateurs sont les vétérans de la Silicon Valley Tom Jermoluk et Jim Clark, le célèbre fondateur de Silicon Graphics et Netscape. Le tour de table a été mené par Evolution Equity Partners avec la participation de New Enterprise Associates, Potentum Partners, Expanding Capital, HBAM et Jim Clark.

La promesse de Beyond Identity est d’apporter une authentification forte et transparente tout en éliminant les mots de passe, qui seraient responsables de 80% des violations d’accès. La startup fournit une solution d’authentification multifactorielle (MFA) qui lie de manière cryptographique l’identité d’un utilisateur à ses appareils. Le système utilise une technologie de clé publique-privée et des certificats X.509, supprimant complètement les mots de passe du processus d’authentification et de récupération de compte au lieu de simplement les masquer. Dans une approche Zero Trust, l’architecture garantit que seuls les utilisateurs autorisés et les appareils autorisés bénéficient d’un accès et que chaque appareil est conforme aux politiques de sécurité avant et après la demande d’authentification.

Le nouveau financement servira à renforcer la R&D de Beyond Identity et à étendre sa présence, prioritairement en Asie-Pacifique et en Amérique latine. La société compte plus de 180 employés en Amérique du Nord et dans la région EMEA, y compris une équipe d’ingénierie comptant plus de 100 développeurs. Elle prévoit de terminer l’année avec au moins 250 employés. Elle revendique une quarantaine de grands clients dont Snowflake et indique que son chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) a augmenté de plus de 300% entre 2020 et 2021.

« Nous sommes décidés à en faire une entreprise disruptive que nous allons rendre publique et continuer de faire croître pour qu’elle devienne une grande et importante entreprise », a déclaré son PDG Tom Jermoluk à nos confrères de CRN.