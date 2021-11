Salesforce officialise la nomination de Bertrand Janvier à la tête de ses alliances et de son canal dans l’Hexagone. En poste depuis juillet au sein de Salesforce France, après plus de 15 années chez Engie, ce spécialiste des alliances stratégiques a pour mission d’accompagner les partenaires dans leur montée en compétence, via des formations notamment.

« La formation est un point central de notre promesse », déclare-t-il dans un communiqué. A ce jour, 70.000 personnes disposent d’au moins une expertise dans les technologies Salesforce et 9.600 certifications ont été délivrées. « Outre Trailhead, un outil de e-learning entièrement gratuit pour tous ceux qui veulent acquérir de nouvelles compétences, Salesforce a mis à disposition de ses partenaires une véritable université en ligne : le Partner Learning Camp (PLC) », ajoute-t-il.

Selon une récente étude anticipative du cabinet IDC, la valeur de l’écosystème des fournisseurs de services cloud de Salesforce est cinq fois plus importante que celle de l’éditeur en France et elle devrait l’être 6,5 fois plus d’ici 2026. Quant aux revenus produits par les partenaires en 2026, ils devraient être 3,8 fois supérieurs à ceux de 2020.

Ensemble, Saleforce et son écosystème devraient pouvoir créer 211.300 nouveaux emplois et générer 53,64 milliards d’euros de nouveaux revenus en France d’ici 2026, d’après IDC.