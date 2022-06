Une page se tourne pour Beemo Technologie, spécialiste français de la sauvegarde et restauration de données basé à Montpellier. Son fondateur Gabriel Biberian qui a créé la société en 2002 transmet les rennes à sa sœur Mélanie Biberian, qui a occupé différentes responsabilités en interne dont la direction commerciale. A l’occasion de cette reprise, Beemo Technologie réorganise son actionnariat et ouvre son capital à Galia Gestion et Bpifrance afin d’accélérer son développement.

La société est positionnée sur les solutions de sauvegarde pour les TPE et PME, avec un ancrage fort chez les professions pour lesquelles la protection des données est cruciale, notamment les professions libérales et les acteurs de la santé. Elle s’appuie sur un solide maillage national de partenaires informaticiens et bureauticiens.

« Grâce à l’arrivée de Galia et le soutien de Bpifrance nous allons pouvoir faire croître le groupe dans le secteur de la cybersecurité », se félicite la nouvelle présidente Mélanie Biberian dans un communiqué.

« Dans un contexte où les sujets de cybersécurité deviennent cruciaux pour l’ensemble des entreprises, et dans lequel un grand nombre de dirigeants de PME doivent encore faire évoluer l’architecture de protection des données de leur entreprise, Galia Gestion a décidé d’accompagner un acteur français et indépendant qui a démontré sa capacité à s’adapter aux besoins des entrepreneurs et des indépendants. Cette nouvelle opération réalisée par Galia Gestion à Montpellier concrétise la stratégie d’ancrage dans la région », souligne André Debet, Directeur de Participations chez Galia Gestion. La levée de fonds est de 4 millions d’euros, a-t-il précisé à nos confrères de La Tribune.

« Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe de Beemo Technologie dans cette nouvelle étape de développement. L’entreprise a su développer une expertise technique et une politique d’innovation reconnues. Elle dispose d’un portefeuille de clients nombreux, fidèles et diversifiés et d’un modèle économique agile », ajoute Hervé Darrieux, Directeur d’Investissement chez Bpifrance.

Beemo Technologie emploie une vingtaine de salariés et a publié en 2020 un chiffre d’affaires de 3,7 M€ et un résultat net de 581 800 euros. Selon les déclarations d’André Débet à la Tribune, l’entreprise vise un chiffre d’affaires de 5 M€ en 2022 et a l’objectif de dépasser à moyen terme les 10 M€ .