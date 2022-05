Bechtle fait un pas de plus pour simplifier la migration des entreprises vers le multi-cloud. L’intégrateur allemand ajoute à son portefeuille des services d’exploitation cloud unifiés pour les plates-formes cloud hyperscale Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud.

Bechtle vise ici particulièrement les PME avec un modèle qui intègre le conseil, la configuration et l’intégration, mais également des optimisations continues des coûts et de la gouvernance pour garantir des opérations efficaces tout au long du cycle de vie des services cloud. En tant qu’intégrateur qui connait déjà bien les infrastructures sur site de ses clients, il est bien positionné pour jouer ce rôle.

Les services gérés peuvent être achetés pour un ou les trois fournisseurs de cloud sous la forme d’un modèle multi-cloud combiné. Les commandes et la facturation basée sur la consommation sont traitées de manière centralisée via la place de marché Bechtle Clouds, tandis que les experts certifiés de la Bechtle Service Factory située en Allemagne gèrent le service et l’assistance.

« Nos clients veulent utiliser la meilleure plate-forme pour chacune de leurs différentes charges de travail et applications, mais ils sont souvent entravés par des investissements supplémentaires élevés dans du personnel spécialisé et l’expertise connexe. Avec nos services gérés, ils sont en mesure de se libérer du dilemme en utilisant des solutions individuelles basées sur des normes éprouvées », commente dans un communiqué Dirk Müller-Niessner, directeur général de Bechtle Hosting & Operations.

Bechtle considère que ses partenariats avec les trois hyperscalers et cette nouvelle offre de services simplifiés vont lui permettre d’étendre ses opérations au niveau européen et mondial. L’intégrateur allemand a déjà bien démarré l’année avec un chiffre d’affaires de 1,3 milliards d’euros au premier trimestre, en progression de près de 7% d’une année sur l’autre. Son effectif a progressé de 5% sur un an pour atteindre 12 966 employés.