Société de conseil et d’expertise spécialisée dans les bases de données ainsi que la gestion, le traitement et la sécurisation des données en environnements hybrides, NeoDT annonce une alliance avec son homologue autrichien Cybertec, une société de quarante personnes, spécialisée dans les bases de données PostgreSQL. Dans le cadre de cette alliance, NeoDT s’appuiera sur les ressources et l’expertise de Cybertec pour adresser des projets de migration SQL vers PostgreSQL, des projets de transition d’applications vers le Cloud et proposer des services de support 24/7.

« L’idée pour NeoDT, c’est de prendre de l’ampleur sur PostgreSQL car la demande clients est là mais l’entreprise n’a pas les ressources en nombre suffisant pour adresser des projets très conséquents », explique son président-fondateur Marc Ndiaye. De fait, les profils dont l’entreprise dispose en interne ne lui permettent pas d’aller au-delà du dimensionnement et l’architecture des projets et la rareté des talents sur le marché français rend tout recrutement compliqué. D’où cette alliance avec Cybertec qui va lui permettre de mobiliser des ressources immédiatement.

NeoDT, qui réalise 80% de son million et demi de chiffre d’affaires annuel sur les environnements Oracle et SQL Server, espère porter rapidement la part de son activité rattachée à PostgreSQL à 50% de ses revenus. Un objectif atteignable dès cette année, compte-tenu des opportunités identifiées dont la société dispose déjà. Société de quinze personnes, NeoDT adresse une clientèle de grands comptes qu’elle recrute essentiellement dans les secteurs de la grande distribution et du transport. Partenaire récurrent des grandes sociétés de conseil et de services œuvrant sur ce segment de marché (Atos, Capgemini, SCC, Comptacenter…), elle vise un chiffre d’affaires de 2 M€ cette année.