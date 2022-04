Après deux années de croissance à deux chiffres, le marché mondial du PC a marqué un recul au premier trimestre. Selon les données d’IDC 80,5 millions d’unités ont été livrées au cours du trimestre, soit une baisse de 5,1% d’une année sur l’autre. « Cela ne signifie pas que l’industrie est dans une spirale descendante », commente IDC, alors que le volume a dépassé ses prévisions initiales. De plus, il s’agit du septième trimestre où les expéditions dépassent les 80 millions d’unités, ce qui n’était pas arrivé depuis 2012.

Pour Ryan Reith d’IDC, la performance est d’autant plus notable « dans une période où la logistique et les chaines d’approvisionnements restent perturbées, sur fond de défis géopolitiques et sanitaires ». La demande des entreprises reste forte et la faiblesse observée sur le marché grand public ne devrait pas être durable. Les ordinateurs portables ont connu une baisse d’une année sur l’autre tandis que les ordinateurs de bureau ont légèrement augmenté.

Au niveau des constructeurs, le classement est inchangé par rapport au dernier trimestre 2021 et Lenovo continue de dominer avec 22,7% de parts de marché. Suivent HP (19,7%), Dell (17,1%), Apple (8,9%) et presque à égalité Asus et Acer (6,9 et 6,8%). HP accuse toutefois une baisse de 17,8%, Lenovo de 9,2% tandis qu’Asus bondit de 17,7%. Dell et Apple tirent aussi relativement bien leur épingle du jeu avec une progression respective de 6,1% et 4,3%.