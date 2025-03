Le fournisseur de services numériques Auranext vient de finaliser le rachat de son homologue Tribord. Établi à Clichy (92), Auranext est à la fois revendeur, opérateur, hébergeur et infogéreur et se positionne en DSI à temps partagé pour une clientèle de PME (10 à 250 postes). Il compte une quarantaine de salariés et réalise 7 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Créé en 2000, le prestataire a décidé de s’inscrire dans une stratégie de croissance externe il y a trois ans, en rachetant Rife, un petit infogéreur de trois personnes originaire de Cormeilles-en-Parisis (95), rappelle Maroun Daher, directeur général d’Auranext (photo). Fort de ce ballon d’essai concluant, Auranext jette donc aujourd’hui son dévolu sur une entreprise de taille plus conséquente : Tribord affiche un chiffre d’affaires annuel 1,2 M€ qu’il réalise avec une douzaine de collaborateurs sur une centaine de clients.

Également installée dans les Hauts de Seine, mais à Boulogne-Billancourt, Tribord tire une une large part de ses revenus de son activité en infogérance. Mais contrairement à Auranext, elle externalise les autres métiers (hébergement, téléphonie, connectivité, etc.). Autant de nouvelles opportunités de vente croisée pour Auranext, donc. Autre attrait de Tribord pour Auranext : son expertise dans la gestion de parcs Mac et des environnements Apple, .

Auranext s’est engagé à maintenir la marque Tribord au moins trois ans. À ce titre, l’entreprise conservera sa raison sociale et son autonomie opérationnelle. Une mutualisation est toutefois prévue sur le plan commercial, le co-dirigeant historique, Malo de Lastelle, qui portait jusque-là la compétence commerciale, ayant annoncé son intention de quitter l’entreprise à l’issue de sa période d’accompagnement contractuelle de 6 mois. Les systèmes d’information des deux entreprises devraient aussi progressivement converger.