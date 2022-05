Une panne chez Atlassian, l’éditeur du logiciel Confluence, a accidentellement désactivé plusieurs de ses services cloud le 5 avril dernier. Le rétablissement de tous les services concernés a pris près de deux semaines, jusqu’au 18 avril.

Dans un post de blog, le directeur technique sortant d’Atlassian, Sri Viswanath, en explique la raison : un récent script de maintenance a supprimé 883 sites, d’où des problèmes de communication en sus entre les 775 client·e·s concerné·e·s et le fournisseur.

Sri Viswanath déclare avoir pris des mesures adéquates pour éviter que le problème ne se reproduise : « Nous allons mettre en œuvre une politique de « suppression douce », empêchant les scripts ou systèmes externes de supprimer les données des clients dans un environnement de production. Notre politique de « suppression douce » permettra de conserver suffisamment de données pour que la récupération des données puisse être effectuée rapidement et en toute sécurité. Les données ne seront supprimées de l’environnement de production qu’après l’expiration d’une période de rétention. »

La société australienne annonce aussi qu’elle va accélérer son programme de reprise après sinistre et automatiser les processus de restauration pour un plus grand nombre de ses clients, en cas de suppression multi-sites et multi-produits. Elle précise également qu’elle va procéder à des exercices de simulation et mettre à niveau la gestion de son support technique en donnant à ses clients la possibilité de contacter directement l’équipe en charge, même s’ils ne disposent plus d’URL de site valide ou d’identifiants.

Les cofondateurs et co-PDG de la société, Scott Farquhar et Mike Cannon-Brookes, se sont fendus d’une lettre d’excuse à tous leurs clients : « Nous comprenons que nos produits sont essentiels à votre activité et ne prenons pas cette responsabilité à la légère. La responsabilité nous en incombe. Point final. Nous travaillons à regagner la confiance de nos clients affectés », ont-ils conclu.

Enfin, Atlassian annonce la nomination de Rajeev Rajan en tant que prochain directeur technique. Il remplacera Sri Viswanath à la fin de l’exercice 2022.