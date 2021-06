Atempo vient de recruter nouveau Channel Manager. Le poste a été confié à Sylvain de Bengy. « Une nomination qui s’inscrit dans la dynamique de croissance de l’entreprise qui entend s’imposer comme le leader européen de la protection et du management des données en s’appuyant sur son réseau de partenaires », explique la société dans un communiqué.

Sous la responsabilité de Guillaume Dary, VP Sales de la société, Sylvain de Bengy a pour mission de redynamiser et restructurer le réseau de partenaires revendeurs et technologiques pour la zone France et Europe. Il aura également pour mission d’accompagner les différents Territory Account Managers (TAM) dans leur politique channel sur chacun de leurs territoires.

De formation marketing et gestion d’entreprise à l’Idrac, Sylvain de Bengy s’appuiera sur son expérience de la gestion de réseaux de partenaires chez des éditeurs tels que Veeam et Citrix et sur son expertise acquise chez des distributeurs comme Arrow.

« Ma mission consiste à animer le réseau de partenaires Atempo et également à soutenir les TAM sur tous les territoires en France et en Europe pour assurer une cohérence de notre politique channel à l’échelle européenne, voire internationale », affirme dans le communiqué Sylvain de Bengy.