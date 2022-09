Le spécialiste américain de la sécurité du cloud annonce se positionner pour garantir le blocage des attaques cloud natives dans des environnements de production critiques. Il met donc gratuitement à disposition une garantie pour l’ensemble de ses clients ayant entièrement déployé sa plateforme CNAPP de protection des applications cloud natives. Concrètement, l’entreprise s’engage à les dédommager à hauteur d’un million de dollars en cas d’attaque aboutie.

« Les ‘workloads’ de production sont les biens précieux des environnements cloud natifs et c’est ce que ciblent les cyberattaquants », expose Dror Davidoff, CEO et cofondateur d’Aqua Security. « Nous avons pleinement confiance en notre plateforme et mettons aujourd’hui notre réputation en jeu avec cette garantie ». Et d’ajouter qu’« aucune autre entreprise sur notre marché ne peut se prévaloir de cette affirmation. »

Par ailleurs, Aqua dit également avoir doublé ses ressources channel en Europe, Afrique et Moyen-Orient au cours des six derniers mois. L’entreprise a lancé des programmes régionaux d’évaluations techniques pour garantir ses certifications auprès de ses 250 partenaires. Elle veut les inciter à prendre le virage des applications DevSecOps et annonce s’engager à leur fournir un support complet pour générer de nouvelles opportunités, même quand l’achat a eu lieu via une place de marché cloud. Parmi les ressources proposées : un·e gestionnaire de compte dédié, des formations en avant-vente et services professionnels, un alignement commercial et technique et un soutien au développement marketing.

« Nous nous sommes appuyés sur les retours de nos partenaires pour réinventer notre approche », déclare Jeannette Lee Heung, responsable de la distribution chez Aqua, qui rappelle que le modèle de vente est 100% indirect. « Le nouveau programme les dote de ressources adéquates pour aider leurs clients à tirer parti des outils cloud natifs ainsi que d’une protection éprouvée dédiée. »