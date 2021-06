Appliwave (entité du groupe Septeo) continue d’innover et renforce son positionnement en région Rhône-Alpes en déployant son réseau de fibre optique sur Lyon et une dizaine de communes limitrophes.

Appliwave est opérateur Cloud et Télécom spécialisé dans la fourniture de services hébergés à destination des PME et ETI. L’infrastructure d’Appliwave est répartie sur 22 Datacenters, situés en France et en Allemagne à Frankfurt. Les services Appliwave sont distribués par un réseau de plus de 300 partenaires et bénéficient à plus de 3 000 clients entreprises.

À travers cette annonce, Appliwave souhaite se positionner comme un fournisseur de proximité pour les entreprises lyonnaises en proposant un réseau de fibre optique de nouvelle génération qui offre des performances de premier plan (débit jusqu’à 100 Gb/s). Cela s’explique notamment par le plan d’investissement continu que l’opérateur a réalisé pour développer son propre réseau ainsi que le remplacement complet de son backbone en 2020.

Grâce à ce nouveau réseau de fibre optique, les PME et ETI de la région pourront mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des infrastructures performantes et pourront accéder à de nombreux services complémentaires comme le Cloud, la sauvegarde, l’hébergement ou les télécoms.

Enfin, pour accélérer sa croissance sur la région et répondre avec succès aux projets qui lui sont confiés, l’opérateur Appliwave souhaite d’ores et déjà recruter plus de dix nouveaux talents ces prochains mois au sein de son agence sur Lyon.

Lionel Baret, Directeur Commercial chez Appliwave : « La région Rhône-Alpes est un territoire stratégique pour notre groupe. Nous avons donc investi des ressources considérables pour déployer en local un réseau de fibre optique en propre et une infrastructure de pointe pour permettre à nos clients d’accéder à des services digitaux sécurisés et performants. Enfin, nous souhaitons intégrer dans nos équipes de nouveaux talents qui souhaitent rejoindre un opérateur en forte croissance et disposant d’une place de premier plan au niveau national. »