Apple va se délester de 600 millions de dollars en faveur pour s’offrir certains actifs et technologies de Dialog Semiconductor. Concrètement, le fabricant germano-britannique de composants va transférer contre 300 millions de dollars à la firme à la pomme certains brevets, des établissements situés à Livourne (Italie), Swindon (Royaume-Uni) et Neuaubing Allemagne) et plus de 300 employés R&D, ce qui représente environ 16% de ses effectifs. Dans son communiqué, le fabricant de puces indique que les personnes transférées travaillent avec Apple depuis plusieurs années et que ce transfert va renforcer la collaboration entre les deux entreprises. Trois cents millions de dollars supplémentaires seront versés à Dialog, en pré-paiement pour la fourniture de composants au cours des trois prochaines années. La fin de l’opération est prévue pour le premier semestre 2019.

« Dialog possède une forte expertise dans le développement de puces et nous sommes ravis que ce groupe d’ingénieurs talentueux qui soutient nos produits depuis longtemps travaille maintenant directement pour Apple », commente dans le communiqué Johny Strouji, senior vice-président Hardware Technologies chez Apple. « Notre relation avec Dialog remonte aux premiers iPhones, et nous espérons poursuivre avec eux cette relation de longue date. »

La société européenne annonce par ailleurs qu’Apple lui a attribué de nouveaux contrats pour le développement et la livraison de circuits intégrés pour le chargement et la gestion du courant électrique, les sous-systèmes audio ainsi que des circuits intégrés à signaux mixtes. Ces contrats, pour lesquels la firme à la pomme va déjà verser 300 millions de dollars, généreront du chiffre d’affaires en 2019,2020 et 2021, ce qui laisse entendre qu’après cette date Apple aura acquis son autonomie dans la conception et la fabrication de ses puces.

Dans son communiqué, Dialog indique qu’il souhaite renforcer sa présence, y compris à travers des acquisitions, sur les segments à forte croissance que sont l’IoT, la mobilité, le véhicule intelligent, le calcul et le stockage.

En août, la société a enregistré des revenus de 296 millions de dollars, en hausse de 16% sur un an, au titre de son deuxième trimestre. Le bénéfice d’exploitation atteignait 26,2 millions de dollars, soit une hausse de 31% par rapport à la même période de l’année précédente.