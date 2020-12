L’Autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de 10 millions d’euros aux sociétés Apple Distribution International et Apple Italia Srl pour pratiques commerciales déloyales.

L’Autorité reproche à Apple de diffuser des publicités trompeuses pour différents modèles d’iPhone – iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro et iPhone 11 pro Max – dans lesquelles il est indiqué que ces derniers résistent à une immersion dans l’eau à une profondeur maximale de 1 à 4 mètres pendant 30 minutes. Or, les messages publicitaires ne précisent pas que cette propriété ne se vérifie qu’en présence de conditions spécifiques établies en laboratoire avec de l’eau pure et statique, et non dans des conditions normales d’utilisation par le consommateur.

En outre, l’indication dans les clauses contractuelles que « la garantie ne couvre pas les dommages causés par les liquides », en contradiction avec les allégations publicitaires de résistance à l’eau, est jugée de nature à tromper le consommateur et ne précise pas de quel type de garantie il s’agit (garantie conventionnelle ou garantie légale).

L’Antitrust sanctionne également le refus d’Apple de fournir une assistance après-vente lorsque ces modèles d’iPhone sont endommagés en raison de l’introduction d’eau ou d’autres liquides, ce qui entrave l’exercice des droits reconnus par la loi en matière de garantie ou par le Code italien de la consommation.

L’Autorité impose par ailleurs à Apple de publier un extrait de la condamnation à la rubrique « Informations sur la protection des consommateurs » de la partie de son site consacrée à l’iPhone.