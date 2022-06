BlueTrusty, filiale cybersécurité du groupe ITS, accompagne Allinvest dans l’évaluation de la sécurité de son infrastructure Wifi.

La compagnie financière Allinvest accompagne entrepreneurs, dirigeants et actionnaires dans toutes les étapes de la croissance de leur entreprise et dans leurs enjeux patrimoniaux. Aujourd’hui, forte de 4 métiers (Corporate, Intermédiation, Gestion et Crowdequity) qui associent étroitement de multiples expertises financières et sectorielles, Allinvest se présente comme une somme de compétences pour une offre globale en conseils financiers, au service des entrepreneurs et de leurs actionnaires.

Dans le cadre de la modernisation de son SI, Allinvest a repensé et déployé une nouvelle infrastructure Wifi pour ses collaborateurs, mais également pour ses visiteurs. Suite à cette mise en œuvre, Allinvest a fait appel à BlueTrusty, un expert en cybersécurité, pour auditer la nouvelle infrastructure (à des fins de qualité, de sécurité et réglementaires) et s’assurer qu’elle n’engendrait pas de risques cyber. Ce point est stratégique au regard de l’activité de Allinvest. L’audit portait également sur le nouveau site internet corporate récemment déployé.

BlueTrusty a été sélectionné pour son expertise, la qualité de son offre et sa capacité à réaliser un audit complet, ce qui a permis d’identifier différentes failles et de lancer rapidement des actions concrètes pour y remédier. Une équipe dédiée a été mobilisée et a mené sa mission pendant deux semaines en présentiel sur site et à distance pour certains points. La méthodologie éprouvée de BlueTrusty combinée à des actions opérationnelles concrètes est à la base du succès du projet réalisé par la société pour le compte de l’entreprise Allinvest.

« L’équipe de BlueTrusty nous a permis d’évaluer précisément la pertinence de notre nouvelle infrastructure Wifi et de mettre en place des actions précises pour sécuriser au mieux notre environnement et intégrer les meilleures pratiques. BlueTrusty a su se positionner comme un partenaire stratégique qui réunit à la fois expertises techniques, accompagnement, pédagogie, savoir-être et bienveillance. »