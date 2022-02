La coopérative française d’achat pour les hôpitaux publics vient d’attribuer au pure player en cybersécurité Advens, en collaboration avec Sham-groupe Relyens pour l’évaluation des risques technologiques, le premier marché public visant à prévenir, accompagner et assurer les hôpitaux contre le risque cyber. Cette offre s’adresse en exclusivité aux groupements hospitaliers de territoire adhérents d’UniHA ou à leur établissement support.

« Ce marché totalement novateur se place au service de nos patients et de leur sécurité. Il fournit aux hôpitaux un plan de gestion de crise complet, destiné d’abord à éviter d’être la cible d’un risque cyber, quelle qu’en soit la nature, puis à être protégé en cas d’accident ou d’attaque », commente Charles Guépratte, le président d’UniHA et directeur général du CHU de Nice, dans un communiqué. « Il fallait bien sûr que cette offre comporte aussi un contrat d’assurance spécifique, couvrant les dommages causés par l’attaque sur les actifs de l’établissement mais également sur les pertes d’exploitation et les dommages causés sur des tiers. »

Soulignons que les établissements de santé sont particulièrement exposés aux menaces IT. Un établissement hospitalier public français sur quatre a subi des attaques en 2020. En début 2021, le ministre des solidarités et de la santé constatait : « Depuis le début de l’année, un établissement de santé est victime chaque semaine d’une cyberattaque. »

« Selon notre expérience, très peu d’établissements sont armés pour faire face à ces différents risques », expose Elisabeth Chollet, acheteuse chez UniHA. « La consultation a suivi la procédure du dialogue compétitif afin de co-construire un cahier des charges innovant, couvrant le risque cyber identifié au sein des établissements et englobant aussi l’accompagnement du management du risque. »

« La collaboration avec Sham – groupe Relyens et la complémentarité de nos approches vont permettre une véritable gestion du risque cyber à 360°, depuis la prévention jusqu’à la réaction en cas de crise. Ce marché est l’opportunité de poursuivre et de renforcer notre accompagnement du secteur santé et en particulier des hôpitaux, pour lesquels la confiance numérique est un enjeu clé », complète David Buhan, le directeur général d’Advens.