Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans une approche multi-cloud relève Nutanix dans la 4e édition de son rapport annuel Entreprise Cloud Index (ECI). Malgré les défis posés, 64% des entreprises s’attendent à fonctionner dans un environnement multi-cloud comme modèle de déploiement le plus couramment utilisé d’ici trois ans, contre 36 % aujourd’hui. Pour les entreprises de plus de 5000 employés, le taux d’adoption est déjà de 57% et devrait grimper à 80% dans les trois prochaines années.

Pour son enquête, Nutanix a interrogé plus de 1700 décideurs dans le monde entier afin de mesurer leurs progrès en matière d’adoption cloud. Les cas d’usage qui motivent leur passage à plusieurs cloud sont prioritairement la modernisation des applications (53%), la reprise après sinistre (51%), l’intégration avec des services cloud notamment d’IA (49%) et l’agilité des tests et du développement (49%).

L’évolution est également dictée par l’idée qu’il est possible de trouver le « bon » cloud pour la bonne application ou charge de travail. Si beaucoup de facteurs entrent en compte pour faire ce choix, quelques tendances apparaissent. Le cloud privé est privilégié pour les bases de données (40%), la reprise après sinistre (38%) et les applications RH (37%). Le cloud public est davantage choisi pour le collaboratif (41%), l’accès au bureau distant (38%) et la relation client (38%). Ils sont en revanche à égalité pour ce qui concerne les ERP (37%) et le Big data (36%).

Plus du quart des répondants (27%) déclare utiliser déjà plus d’un cloud public. En un an la moyenne est passée de 1,1 à 1,6 cloud public par entreprise. Et d’ici douze mois 24% d’entre elles prévoient d’utiliser 2 clouds public et 24% trois, au lieu de 14% et 12% respectivement aujourd’hui.

Dans cette démarche d’évolution vers le multi-cloud, les entreprises considèrent la sécurité et l’intégration des données comme les deux plus gros défis (à égalité à 49%), suivis ensuite par la gestion des coûts inter-cloud (43%) et les performances liées au réseau (42%).

En raison de l’hétérogénéité des plateformes et des outils, 80% des entreprises considèrent que déplacer des charges de travail est encore long et couteux. 87% attendent donc une simplification de la gestion et des opérations. Mais 83% voient aussi le multi-cloud hybride comme le modèle d’exploitation idéal pour relever les défis. Aux fournisseurs maintenant de répondre à leurs attentes de simplification et d’apporter des solutions convaincantes en matière d’interopérabilité.