Frédéric Le Blan, VP Customer Service chez Saaswedo

Dans un contexte où l’expérience client devient un véritable différenciateur concurrentiel, les attentes en matière de support IT n’ont jamais été aussi élevées. Déjà en 2020, plus de 90 % des organisations disposaient d’un service de support dédié. Une progression fulgurante par rapport aux années précédentes. Cette évolution n’est pas anodine : 72 % des entreprises placent désormais l’amélioration du support client parmi leurs priorités. Du côté des utilisateurs finaux, 75 % des Français déclarent prendre en compte la qualité du service client dans leurs décisions d’achat.

Pour les entreprises IT, un helpdesk réactif et bien structuré est essentiel pour bâtir une relation de confiance durable avec les clients. Mais entre diversité des solutions, complexité technique, attentes des utilisateurs et impératifs d’intégration, la gestion du support devient un défi de taille.

Comment simplifier les processus d’helpdesk IT pour gagner en efficacité, en qualité de service et en satisfaction client ?

Mettre en place une base de connaissances dynamique et visible

Disposer d’une base de connaissances à jour est aujourd’hui un fondement incontournable d’un support efficace. Pour les éditeurs de logiciels, cela permet de répondre rapidement aux demandes les plus courantes sans solliciter systématiquement un expert.

La visibilité de cette base est primordiale : elle doit être accessible directement depuis les outils utilisés par les clients, idéalement via un portail intégré ou un assistant virtuel. Un chatbot intelligent peut guider l’utilisateur vers la bonne ressource. Et si celui-ci ouvre tout de même un ticket, le support peut lui indiquer le lien vers l’article correspondant, afin d’encourager la consultation proactive.

Une base de connaissances efficace doit également être enrichie en continu, à partir des tickets traités, proposer des fiches utilisateurs claires pour chaque action récurrente et être monitorée pour détecter les recherches infructueuses ou les contenus obsolètes. L’adoption peut être lente au départ, mais les gains de productivité et la baisse du volume de tickets justifient largement l’investissement.

Automatiser le tri et l’analyse des tickets avec l’IA

L’intelligence artificielle permet aujourd’hui d’optimiser le traitement des tickets dès leur réception par la détection automatique de la langue du demandeur, l’évaluation du niveau d’urgence à partir du ton utilisé et surtout par la catégorisation de la demande selon les mots-clés présents dans la demande. Ces mécanismes d’analyse facilitent grandement l’aiguillage vers le bon interlocuteur ou vers la bonne ressource, réduisent les délais de prise en charge et améliorent la réactivité globale. Cependant, une mise en place progressive est conseillée. Il est préférable, dans un premier temps, de valider manuellement les propositions de l’IA avant d’automatiser entièrement certains traitements. Il convient aussi de former une équipe dédiée au contrôle des décisions automatisées, afin de garantir la fiabilité du système (monitoring, reporting, supervision).

Outiller les agents avec des guides d’investigation intelligents

Les demandes adressées à un helpdesk notamment dans le secteur de l’IT sont souvent vastes et complexes : problèmes d’interface, anomalies de données, problèmes de paramétrage ou encore demandes de changement déguisé, … Face à cette diversité, il est crucial de fournir aux agents des procédures d’investigation claires. L’IA permet également de soutenir les équipes du service client dans cette démarche en suggérant des pistes d’analyse, proposant des questions pertinentes pour obtenir des précisions de contexte du client, ou bien en proposant à l’agent des actions à mener en fonction des demandes similaires.

Centraliser les interactions dans un helpdesk omnicanal

Le helpdesk est bien souvent le point d’entrée principal pour les utilisateurs et doit pouvoir agréger l’ensemble des canaux de communication : courriels, appels, formulaires, bots, messagerie instantanée… Son objectif : offrir une expérience fluide, sans rupture, où l’historique de l’utilisateur est centralisé, quel que soit le canal utilisé. Mais pour aller plus loin, cette plateforme doit aussi pouvoir dialoguer avec les autres outils de l’entreprise : systèmes de ticketing technique, CRM, messagerie interne, etc.

C’est cette capacité à unifier les données et à capitaliser sur l’historique qui permet ensuite de documenter efficacement les incidents, de rédiger des procédures de résolution réutilisables, et de nourrir la base de connaissances évoquée plus haut.

Un helpdesk efficace, c’est un levier important de fidélisation et donc de croissance

Créer une relation de confiance avec ses utilisateurs, c’est bien plus que répondre à leurs demandes : c’est leur offrir une expérience fluide, personnalisée, et à forte valeur ajoutée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une entreprise a 60 à 70 % de chances de vendre à un client existant, contre seulement 20 % à un prospect. Optimiser son helpdesk IT, c’est donc investir dans la fidélisation, réduire les coûts d’acquisition, améliorer sa rentabilité et asseoir durablement la satisfaction client.