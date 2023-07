Dans un paysage économique de plus en plus tendu, marqué par une concurrence accrue, la différenciation est la clé pour les partenaires IT. Dans un secteur où les produits peuvent rapidement devenir obsolètes ou standards, offrir des services complémentaires à ses clients est une nécessité. Ces services, tels que le support, assurent non seulement la satisfaction et la fidélité du client, mais également la pérennité et la croissance des partenaires IT. Dans ce contexte, nous avons rencontré Célia Bouton, Smart NetSpecialist et Sylvain Carceles, Business Development Manager Services & Software de Comstor pour comprendre pourquoi l’option Smart Net de Cisco pourrait être l’une de ces clés de différenciation.

ChannelNews : Bonjour Célia, Sylvain. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi les partenaires IT devraient considérer l’option Smart Net lorsqu’ils achètent du matériel Cisco ?

Célia Bouton (Smart Net Specialist) : Bonjour ! La première raison est la continuité des services informatiques des entreprise. Avec Smart Net, nos partenaires bénéficient d’un accès direct 24/7 aux ingénieurs experts de Cisco. En cas de problème, ils obtiennent une réponse rapide et précise, ce qui minimise les interruptions de services. Ce qui est unique ici, c’est que le partenaire peut choisir d’être l’intermédiaire entre son client et les experts Cisco ou laisser son client interagir directement avec les équipes Cisco. Cela donne une flexibilité dans la manière dont il souhaite gérer le support.

Sylvain Carceles (Business Development Manager Services & Software) : Absolument. La deuxième raison concerne les mises à jour de logiciels. Avec Smart Net, les partenaires ont un accès illimité aux dernières mises à jour. Cela assure non seulement une performance optimale du matériel, mais aussi une sécurité renforcée. Les technologies évoluent rapidement, et Smart Net offre la flexibilité de s’adapter à ces changements.

Célia Bouton : Et la troisième raison est liée à la protection de l’investissement. Avec Smart Net, les partenaires peuvent remplacer leur matériel en cas de défaillance du produit. C’est un argument clé pour les marges des partenaires, en effet cela leur évite d’immobiliser de la trésorerie en achetant du matériel surnuméraire pour constituer un stock de remplacement.

ChannelNews : Très bien. Mais pourquoi devrait-on acheter Smart Net spécifiquement chez Comstor ?

Sylvain : Excellente question ! Chez Comstor, nous avons une étroite collaboration avec Cisco puisque nous sommes le seul distributeur exclusif Cisco sur le marché français, ce qui nous permet d’offrir des formations, des supports et des services de haut niveau. De plus, nous sommes le seul distributeur à disposer d’une équipe dédiée aux contrats Smart Net ce qui signifie un interlocuteur toujours à l’écoute pour assurer une expérience client optimale. En achetant Smart Net chez nous, les partenaires bénéficient d’un écosystème complet, alliant le meilleur du matériel Cisco à notre expertise en matière de services.

ChannelNews : C’est très clair. En somme, Smart Net assure continuité, mise à jour et protection de l’investissement. Un grand merci à vous deux pour ces précisions.

Célia & Sylvain : Merci à vous. Nous encourageons vraiment tous les partenaires à considérer ce service.