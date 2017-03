Oracle a mandaté plusieurs consultants internationaux afin d’étudier la faisabilité d’une acquisition d’Accenture rapporte The Register qui s’appuie sur plusieurs sources proches du dossier. Ces spécialistes doivent étudier les synergies possibles et évaluer les avantages et les inconvénients d’une telle opération. Selon une de ses sources, le processus n’en est qu’à ses débuts.

Oracle et Accenture collaborent depuis longtemps. Il y a deux ans, les deux entreprises ont mis sur pied une structure commune chargée de convertir les entreprises au cloud. Cette structure regroupait à l’origine environ 52.000 consultants Oracle et 20.000 spécialistes Java offrant des technologies et des services pré-intégrés, des solutions verticales, des services de migration etc.

Le morceau est toutefois dur à avaler. Accenture est valorisé actuellement aux alentours de 77,5 milliards de dollars. C’est bien plus que ce qu’Oracle a dépensé pour les acquisitions de PeopleSoft (10 milliards de dollars), de Sun Microsystems (7,4 milliards de dollars) et, plus récemment, de NetSuite (9,3 milliards de dollars). Il est vrai qu’Oracle possède beaucoup de cash. Lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, l’éditeur revendiquait un trésor de 68,4 milliards de dollars.

Accenture collabore comme on l’a vu avec Oracle, mais également avec IBM, Sap et Salesforce. Il parait peu probable que ces collaborations puissent se poursuivre en cas de rachat par la firme de Redwood Shores.