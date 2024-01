Phenix Partner, filiale du groupe France Numérique, fournisseur de gammes de produits complètes dans le domaine de la télécommunication (mobile, fixe, téléphonie d’entreprise, etc.), répond avec succès aux attentes de Telcofactory, un nouvel opérateur mobile innovant sur le marché français.

En tant que MVNA sur les réseaux Orange et SFR, Phenix Partner va jouer un rôle clé en tant que laboratoire marketing et en facilitant l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché. Le partenariat avec Telcofactory, qui vise à lancer un modèle B to B to C low cost et mass market, illustre parfaitement l’engagement de Phenix Partner à promouvoir l’innovation et la diversité dans l’écosystème des télécoms.

À travers ce partenariat, Telcofactory sera en mesure de mener à bien son projet en s’appuyant sur des infrastructures éprouvées et pourra bénéficier du soutien des équipes de Phenix Partner qui pourront l’accompagner dans son projet. La qualité de service délivrée et l’accompagnement de Phenix Partner sont donc des éléments clés qui seront des atouts précieux pour permettre à Telcofactory de faire la différence sur son marché.