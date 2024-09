Altospam, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, étoffe son offre en proposant Training une solution Saas dédiée à la sensibilisation au Phishing qui se positionne comme un sujet central en matière de cybersécurité.

Depuis plus de 20 ans, Altospam propose une solution souveraine permettant de se prémunir efficacement contre les menaces transitant par le biais des mails et de la messagerie électronique. Pour compléter cette approche déjà adoptée par plus de 8 000 clients et offrir un nouveau service à valeur ajoutée, l’éditeur a souhaité lancer une solution de nouvelle génération entièrement dédiée à la sensibilisation des collaborateurs sur le sujet du Phishing.

S’appuyant sur l’expertise d’Altospam et une R&D éprouvée, cette nouvelle solution permet de gérer et de réaliser de bout en bout des campagnes de sensibilisation et d’en mesurer les résultats.

Une approche ludique et simple de la sensibilisation au Phishing

Training permet aux entreprises et aux structures publiques d’organiser des campagnes de phishing simulées en envoyant des e-mails réalistes aux collaborateurs. En cas de clic sur un lien, les utilisateurs sont redirigés vers des modules de formation rapides et didactiques. Training permet de renforcer la vigilance des employés face aux menaces de phishing. Il est alors possible d’aborder tous les sujets liés au Phishing en fonction des profils visés : Fraude, FOVI, Spear Phishing, Ingénierie Sociale, usurpation d’identité, arnaque au président….

Simple à déployer et à mettre en œuvre, Training permet d’accéder rapidement à des modules de formation pertinents et d’analyser les résultats en temps réel grâce aux statistiques détaillées sur les utilisateurs piégés et les formations suivies.

De part son mode d’abonnement flexible, il est possible de lancer des campagnes de sensibilisation à la demande toute l’année. La solution est proposée indépendamment de l’offre traditionnelle d’Altospam ou en complément des offres historiques déjà utilisées par les clients de l’éditeur, toujours avec un positionnement prix abordable.

Jean-Christian DUMAS, Directeur Général d’Altospam « La sensibilisation des utilisateurs au sujet du phishing est un élément clé d’une gouvernance cyber efficace. Complémentaire aux dispositifs de protection utilisés, elle permet d’élever significativement son niveau de cyber protection et d’éviter aux collaborateurs d’être piégés par des attaques de plus en plus variées et complexes. Notre parfaite connaissance du sujet du phishing et notre expertise de la protection des messageries électroniques nous ont permis de concevoir une offre unique, opérationnelle et parfaitement adaptée aux attentes de toutes les organisations. »