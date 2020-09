Par Guillaume du Roure, DG de VIDELIO

Alors que la rentrée vient de sonner, la continuité éducative est au cœur du sujet. Les universités, l’enseignement supérieur, les centres de formation et même les établissements secondaires repensent leur pédagogie et leur façon d’enseigner. Suite à la crise sanitaire, de nouvelles mesures ont déjà été adoptées afin de travailler de manière collaborative et de communiquer facilement en créant des espaces d’apprentissage innovants.

Faciliter les interactions en présentiel et distanciel, proposer des temps synchrones (messagerie, tchat, visioconférence) pour apprendre ensemble mais aussi des temps asynchrones (forum, partage de documents, supports en ligne …) où l’élève travaille seul ou en groupe de manière autonome, est nécessaire à la réussite de chacun. Il s’agit finalement de créer une approche hybride combinant successivement plusieurs types d’activités en présence et à distance. Demain, il faudra du contenu pour garantir l’éducation à distance mais aussi des outils audiovisuels adaptés pour y parvenir.

Le numérique, pilier de l’éducation hybride

L’un des enjeux majeurs de cette rentrée : offrir un parcours utilisateur et un environnement de travail homogène et performant à chaque étudiant et professeur quelque soit le lieu et le terminal utilisé.

Pour les cours en « distanciel » :

1. Retransmission instantanée ou ultérieure du cours dans des amphis situés sur le même campus ou vers n’importe quel navigateur web distant

2. Gestion et modération des interactions avec les élèves : lever la main, QCM, mute des élèves, etc

3. Comptage & Détection de présence.

Outils de communication et collaboration : messagerie, tchat, forum, partage de documents ….

Pour les cours en « présentiel » :

1. Comptage & Détection de présence

2. Affichage dynamique pour l’ orientation des élèves et la communication sur le campus

3. Outils de captation pour filmer un tableau et partager du contenu