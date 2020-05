Indiscutablement, les sujets liés à l’innovation vont très fortement bouleverser les usages. Dans ce contexte, la réalité virtuelle occupe aujourd’hui une place à part dans ce schéma et va profondément faire évoluer les avancées réalisées dans différents secteurs d’activités à l’image de celui de la science et de la médecine. C’est dans ce contexte que les sujets liés à la thérapie comportementale et cognitive sont désormais d’actualité. En effet, la lutte contre les phobies peut changer le quotidien de milliers de personnes.

Concilier technologies et expertises métier

Concrètement, différentes initiatives internationales émergent et rassemblent des savoir-faire complémentaires. Plus concrètement, il s’agit notamment de l’alliance entre les technologies et l’utilisation de la réalité virtuelle en psychothérapie. À travers une telle approche, les patients traités sont suivis avec une thérapie clinique par des professionnels de santé spécialisés qui utilisent la réalité virtuelle pour une immersion totale dans un contexte spécifique à soigner, par exemple la peur du vol en avion. La réalité virtuelle est donc plus que jamais une technologie d’avenir dans le domaine de la psychothérapie.

De nouveaux usages à venir

Ces premiers éléments annoncent de nouvelles collaborations industrielles qui semblent se développer à grande échelle. Il est donc fondamental de créer des conditions particulières pour que les professionnels de la médecine et les concepteurs de technologies puissent travailler sur des projets de Recherche et développement. C’est à cette unique condition qu’il sera possible de créer de véritables avancées au service de tous. Universitaires, professionnels de santé, chercheurs, ingénieurs, spécialistes du développement applicatif, etc. l’innovation dans le monde de la santé est donc plus que jamais la synthèse de travaux complémentaires.

Par Luca d’Auria, CEO d’Ificlide