L’éditeur Oxalys réalise une nouvelle opération de croissance externe pour étoffer son offre et confirme sa position d’acteur de référence sur le marché de la digitalisation des achats pour les PME et les ETI. Ce nouveau rachat fait suite aux acquisitions de COBuy et d’IA BTP réalisées en 2022 et 2023.

Conçu par des directeurs achats, Sacha est un logiciel de pilotage de la performance et de la stratégie achats. Unique sur le marché, cette solution de nouvelle génération permet de construire la stratégie qui alimente la feuille de route des acheteurs. En s’adossant au groupe Oxalys, Sacha Strategy pourra consolider sa structure, accélérer son développement, en premier lieu auprès des ETI, et enrichir son offre de pilotage de la RSE. Éprouvée et innovante, la solution SaaS de Sacha a notamment été primée à trois reprises par Republik HA.

Au niveau organisationnel, Oxalys intégrera les collaborateurs de Sacha Strategy et mettra à leur disposition de nombreuses ressources pour leur permettre d’accélérer leur stratégie de développement et d’innovation. Hervé Caillard, fondateur de Sacha Strategy, occupera désormais le poste de Directeur de Business Unit au sein du Groupe Oxalys.

« Je suis particulièrement heureux de rejoindre le groupe Oxalys, dont je partage le projet industriel et les valeurs humaines. Ce rapprochement va nous permettre de compléter l’offre d’Oxalys qui bénéficie de l’une des plus grandes couvertures fonctionnelles du marché », précise Hervé Caillard, fondateur de Sacha.

« Sacha s’inscrit parfaitement dans l’offre logicielle d’Oxalys. Ensemble, nous disposons de tous les atouts pour apporter une solution complète, éprouvée, couvrant la définition, le déploiement et le pilotage de la stratégie RSE des directions achats », affirme Laurent Guillot, Directeur général d’Oxalys.

À travers cette nouvelle acquisition, le groupe Oxalys démontre sa capacité à intégrer avec succès des éditeurs de solutions de gestion des achats et à proposer à ses clients une offre totalement intégrée, simple à utiliser, génératrice de gain de productivité et de confort de travail pour ses utilisateurs.