Plus que jamais, nous vivons une période de turbulences qui nous amène à repenser en profondeur notre manière de collaborer. Dans ce contexte, au regard de l’évolution de notre cadre de travail, de nouveaux usages voient le jour et les entreprises doivent s’adapter rapidement pour permettre à leurs équipes de collaborer dans les meilleures conditions et dans toutes les situations (au bureau, à domicile ou lors de déplacements). Mais comment faire pour mener à bien sa transformation efficacement ?

Prendre la notion de collaboration dans son ensemble

Rappelons-nous que la collaboration en entreprise ne peut se limiter à utiliser ou privilégier un seul canal d’échange. En ce sens, l’industrie des télécoms et de l’internet s’oriente désormais massivement vers une recherche d’unification et de convergence des moyens de communication, des plus anciens comme la téléphonie jusqu’aux plus modernes comme le Chat, le partage de documents ou la visioconférence. Les entreprises attendent donc aujourd’hui d’accéder à des guichets uniques. On notera aussi que ces solutions ne peuvent être isolées du reste du système d’information et des process de l’entreprise. Ainsi, un couplage aux solutions de gestion (ERP, CRM, etc.) est une nécessité.

Comment le Cloud s’impose-t-il comme un must have sur le marché de la collaboration ?

En matière d’infrastructure, la donne change également avec la fin du RTC et du réseau cuivre. Tous ces éléments amènent les entreprises à faire évoluer leurs dispositifs existants et à chercher des solutions durables qui sauront tirer parti de la généralisation des réseaux très haut débit fixes et mobiles. C’est en ce sens que les solutions Cloud sont la réponse qu’attendent les entreprises. Les avantages sont multiples : facilitées de mise en œuvre, évolution rapide et à la demande, administration simplifiée, etc. Tous ces éléments constituent des points essentiels qui expliquent la forte poussée de l’utilisation par les PME et ETI des solutions cloud de téléphonie et de collaboration.

Ne pas occulter la notion de souveraineté

Le sujet de la collaboration est un point stratégique. De ce fait, les notions de sécurité, de confidentialité, d’accompagnement et de proximité sont fondamentales. Dans ce contexte, le choix de la technologie utilisée n’est pas sans conséquence. Mais quelle solution choisir alors ? Une chose est sûre, la notion de souveraineté est centrale et une échelle européenne plutôt que nationale ou américaine semble la plus appropriée. Attention donc à prendre en compte ce critère dans son processus de sélection avant de souscrire à un service de collaboration.

Opter pour un dispositif de collaboration de nouvelle génération est donc un projet d’entreprise qui nécessite de prendre de la hauteur et d’associer tout le management à cette décision. N’oublions pas que le sujet lié à la collaboration se positionne au centre des enjeux de productivité des entreprises et que celles qui disposeront de systèmes efficaces pourront gagner durablement en performance.

Par Bertrand POURCELOT chez Centile Telecom Applications (groupe Enreach).