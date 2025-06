L’Entreprise de Services Numériques Provectio mise sur le développement durable et responsable en présentant les résultats de sa démarche de réemploi et de gestion de fin de vie des produits, lancée en 2023. Cette initiative s’inscrit dans l’évolution de sa stratégie et reflète sa volonté de se positionner comme un acteur IT breton engagé, porteur d’actions à impact positif.

Le secteur informatique est un contributeur majeur à la production de déchets électroniques. Concernant la durée de vie des équipements, un ordinateur portable professionnel peut être utilisé pendant près de quatre ans, tandis que les modèles grand public ont une longévité entre deux et six ans en moyenne. Cependant, de nombreux appareils sont remplacés bien avant la fin de leur potentiel, contribuant ainsi à l’augmentation des déchets électroniques. Il en va de même pour les serveurs, écrans, mobiles et autres équipements IT.

Avoir une action mesurable et efficace

En 2023, Provectio a intégré la gestion de la fin de vie des produits ITdans ses processus internes, avec la mise en place d’actions concrètes. L’objectif : proposer à ses clients une solution complète et responsable, allant jusqu’à la revalorisation des équipements collectés. Pour cela, l’entreprise a déployé une approche structurée autour de trois axes :

Récupération et tri : Collecte et analyse du matériel IT pour identifier les équipements pouvant être réemployés.

Reconditionnement : Lorsque cela est possible, les appareils sont nettoyés, réparés et préparés pour une nouvelle utilisation.

Redistribution : Le matériel fonctionnel est soit réintégré dans des circuits professionnels, soit donné à des associations ou revendu à des structures ayant des besoins spécifiques.

D’ores et déjà, plus de 300 équipements IT (serveurs, ordinateurs, périphériques…) ont été traités, reconditionnés et réintroduits sur le marché de seconde main.

« Chez Provectio, nous nous engageons activement dans une politique de seconde vie pour le matériel IT provenant de nos clients. Dès que possible, nous donnons une nouvelle utilité aux équipements en bon état, contribuant ainsi à réduire le gaspillage technologique et à lutter contre l’obsolescence prématurée. Adopter une démarche de réemploi, c’est réduire l’empreinte carbone, préserver les ressources naturelles et éviter la pollution liée au recyclage du matériel. C’est aussi une opportunité de favoriser l’accès aux équipements numériques pour des associations, des écoles ou des particuliers ayant des budgets limités. » Citation de Bastien EL BOUGHANMI Responsable RSE