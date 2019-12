Dans une économie qui devrait être mouvementée avec les incertitudes politiques et économiques mondiales qui se dessinent et un contexte réglementaire plus prégnant, nous anticipons pour 2020 en France, des marchés du digital et du numérique toujours dynamiques. Les maîtres mots seront Automatisation, Prédictibilité, Intelligence artificielle, Approche responsable et Compliance. À ceux-là, s’ajoutera la Flexibilité que les dirigeants du numérique devront employer pour s’adapter aux agitations économiques à venir.

Si l’on se focalise sur le channel, sa force dans la période à venir vient de sa relation privilégiée avec le client final et de sa capacité à construire les solutions qui seront les plus pertinentes pour ce client. En tant qu’agrégateur de solutions, l’acteur du channel sera plus flexible, plus adaptable aux aléas économiques (ce qui profitera également aux pure player de l’indirect). En revanche, il lui faudra être réactif dès les premiers signaux de faiblesse des marchés car la décélération, si elle arrive, sera plus brutale pour ces acteurs.

Globalement, nous pouvons prédire que les grandes tendances amorcées vont se poursuivre et s’amplifier : Érosion durable sur le print avec poursuite et même accélération de la concentration des acteurs. Diversification métier des acteurs, à la fois pour profiter des dynamiques de marché favorables, pour s’offrir des amortisseurs en cas de ralentissement et pour exploiter des synergies commerciales sur les bases clients. Les services numériques et télécoms (en particulier cloud, SaaS ou encore UCC qui croissent à près de 20% par an) offrent de formidables relais de développement pour les entrepreneurs qui savent les investir. Mais, que ce soit via des alliances, des partenariats ou des acquisitions, s’y positionner demande de bien appréhender de nouvelles méthodes de commercialisation, de reconnaissance des revenus, de repenser une organisation. Sans compter le considérable risque client associé à une certaine méconnaissance des métiers des services.

Tribune rédigée par Ronan Mevel, directeur conseil d’Exaegis et de Markess