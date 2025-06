nLighten, plateforme européenne d’infrastructure numérique de premier plan et spécialiste des datacenters de proximité, annonce la nomination de Jeremy CHONG au poste de Marketing Manager France.

Avec 7 Edge datacenters répartis sur le territoire français et 34 au total en Europe, nLighten France poursuit son développement pour offrir des solutions d’hébergement souveraines, locales et durables. Dans ce contexte, Jeremy CHONG aura pour mission de piloter la stratégie marketing et de renforcer la visibilité de l’offre et des opérations commerciales de nLighten France. Présent au sein de l’entreprise depuis septembre 2023 en tant que Business Manager, Jeremy s’est distingué par sa connaissance fine du marché et son implication dans le développement de la région Grand Est. Il apporte également une solide expérience internationale en stratégie, développement commercial et transformation digitale.

Anwar Saliba, Directeur Général de nLighten France, déclare : « La nomination de Jeremy intervient à un moment important pour nLighten France. Sa connaissance du marché et son expérience seront de vrais atouts pour structurer davantage notre approche marketing et accompagner notre développement. »

Jeremy CHONG, Marketing Manager chez nLighten France, déclare : « Cette nomination marque une nouvelle étape pour renforcer notre structure marketing et soutenir la prochaine phase de développement de nLighten France. Je suis fier d’assurer cette nouvelle fonction chez nLighten France et remercie Anwar Saliba pour sa confiance. Nous allons fortement faire évoluer notre dispositif marketing pour supporter notre croissance et mettre en avant la qualité de nos offres. nLighten France dispose d’une position unique sur le marché et se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grandes organisations publiques et privées. »