Alors que la commission européenne a donné vendredi dernier son accord sans condition pour le rachat de GitHub par Microsoft, estimant que « le regroupement des activités de Microsoft et de GitHub sur les marchés concernés ne poserait aucun problème de concurrence parce que l’entité issue de la concentration resterait confrontée à une concurrence importante de la part d’autres acteurs sur ces deux marchés » et que « Microsoft ne disposerait pas d’un pouvoir de marché suffisant pour porter préjudice à la nature ouverte de GitHub, au détriment d’outils DevOps et de services cloud concurrents », la plateforme de codage a eu le mauvais goût de tomber en panne.

Dès la nuit de dimanche à lundi, certains utilisateurs n’ont pas pu y accéder normalement. Affichant d’anciennes versions de fichiers, ignorant des requêtes, GitHub était victime d’un système de stockage en panne, ce qui a obligé les ingénieurs à déplacer les bons fichiers vers un autre système, une opération plus longue que prévue. « Nous continuons à travailler sur la migration d’un système de stockage de données afin de restaurer l’accès à GitHub.com », a affiché la page GitHubStatus pendant plus de 24 heures. Certains utilisateurs ont en effet dû patienter jusqu’à 1h03 au cours de la nuit de lundi à mardi jusqu’à ce que tout soit rentré dans l’ordre.

Microsoft a racheté GitHub en juin dernier pour 7,5 milliards de dollars assurant que les développeurs pourraient continuer à « utiliser les langages de programmation, les outils et les systèmes d’exploitation de leur choix pour leurs projets, et pourront toujours déployer leur code sur n’importe quel système d’exploitation, n’importe quel cloud et n’importe quel appareil ».