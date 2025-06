L’usage de la téléphonie dans le secteur de la santé, que ce soit en milieu hospitalier ou dans les cliniques, est un élément stratégique. En effet, pouvoir être joint dans des situations d’urgence est par exemple une nécessité. Pour autant, au regard de l’environnement de travail des professionnels de santé, des fonctionnalités spécifiques doivent être prises en compte avant de s’équiper de dispositifs télécoms. Alors, comment faire et quelles caractéristiques prendre en compte ? Voici quelques éléments fondamentaux à garder à l’esprit.

Intégrer le sujet de la contrainte sanitaire

Un premier élément clé consiste à intégrer dans sa réflexion le sujet de la non-contamination, notamment au niveau bactériologique. N’oublions pas que les combinés de téléphone traditionnels sont généralement de vrais nids bactériologiques et qu’il n’est en aucun cas possible de risquer une contamination des malades suite à l’utilisation d’un simple combiné.

Au regard de ces éléments, utiliser des téléphones bénéficiant de traitements antibactériens testés selon JIS-Z801 doit se positionner comme un critère d’achat central. Cela rend les combinés non seulement faciles à nettoyer, mais ne fournit pas non plus de terrain fertile pour les bactéries et les virus. On notera enfin que des dispositifs anti-éclaboussures, poussières et autres constituent également des fondamentaux.

Bénéficier d’une connectivité étendue

En complément des postes de téléphonie fixes (de bureau) déployés et intégrant de nombreuses fonctionnalités pratiques, par exemple les renvois d’appels, il faut également tenir compte de la typologie des établissements et des modes de travail nomade des équipes, notamment soignantes. En ce sens, utiliser des dispositifs DETC peut être une option parfaite. Différents points d’accès sont alors disposés dans les hôpitaux de façon à offrir un réseau microcellulaire et des fonctions de type Handover pour communiquer aisément tout en se déplaçant dans l’établissement pour effectuer leurs missions : soins en chambres, passage dans différents services, etc.

Il est donc important dès le départ de bien penser son architecture réseaux et télécoms et de prendre toutes les garanties nécessaires pour permettre au personnel médical de communiquer sans coupure, comme s’ils étaient assis à leurs bureaux. C’est précisément ici que le DETC est la manière la plus efficace de fluidifier les échanges et d’offrir une expérience de travail de qualité à ses équipes.

Ces différents points mettent en avant que le parc télécom pour le secteur de la santé ne peut en aucun cas être composé de combinés traditionnels qui ne permettront pas aux équipes de travailler efficacement et dans des conditions sanitaires irréprochables. N’oublions pas qu’une communication fluide dans le secteur hospitalier ou dans une clinique est indispensable pour offrir aux patients une qualité de soin sans faille.

Par Noemia Domingues chez SNOM